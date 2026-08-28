سباق إسبانيا.. ليكنيسوند ينتزع المرحلة السابعة

اندفع النرويجي أندرياس ليكنيسوند بقوة في المرتفع الأخير المؤدي ​إلى خط النهاية على قمة أرامون بالدليناريس، ليفوز بالمرحلة السابعة من سباق إسبانيا للدرَّاجات، الجمعة، متقدمًا على زميله في الفريق ومواطنه توبياس يوهانسن.

وقبل ‌7.5 كيلومتر ‌من خط النهاية، ​انطلق ‌ليكنيسوند، ⁠متسابق فريق «أونو-إكس ​موبيليتي»، مبتعدًا ⁠عن مجموعة الصدارة المؤلفة من خمسة متسابقين ليفوز بالمرحلة التي امتدت لمسافة 149.8 كيلومتر في نجاحه الأول في السباقات الكبرى بمشاركته الأولى في سباق إسبانيا.

وقال ⁠ليكنيسوند: «كان يومًا له خصوصية للفريق ‌وللنرويج بأكملها. من ‌الواضح أنَّ هذا مجرد ​أمر بسيط ‌في السياق الأوسع، لكنه مع ذلك ‌يجعل هذا اليوم أكثر خصوصية».

وجاء يوهانسن في المركز الثاني بفارق 34 ثانية، بعد أن تجاوز البلجيكي فاوت فان آرت ‌قرب خط النهاية، واكتفى متسابق فريق «فيسما-ليس أبايك» بالمركز الثالث ⁠بعد ⁠أن شن هجومًا في البداية وقضى معظم اليوم في المقدمة برفقة ليكنيسوند.

أما تادي بوجاتشر، الفائز بثلاث مراحل حتى الآن، فقد اكتفى بالبقاء في وسط المجموعة قبل أن ينفصل عن منافسيه في الترتيب العام عند الاقتراب من خط النهاية ليعزز صدارته.

ويتصدر السلوفيني ​الآن الترتيب ​العام بفارق ثلاث دقائق و50 ثانية عن الإسباني إنريك ماس.