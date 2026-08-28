47 مليونا نتقل جاكسون إلى فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لتعزيز خط هجوم فريقه الأول لكرة القدم قادمًا من تشيلسي.

وذكرت وسائل إعلامٍ بريطانية، أن فيلا دفع 47.5 مليون جنيه إسترليني «64.26 مليون دولار» للتعاقد مع اللاعب «25 عامًا» بخلاف 17.5 مليون «متغيِّرات».

وأوضح النادي في بيانٍ، الجمعة: «انضم اللاعب السنغالي، الذي خاض 37 مباراةً دوليةً، ومثَّل منتخب بلاده في كأس العالم 2026، إلى الفريق في صفقة انتقالٍ نهائيةٍ».

ولعب جاكسون سابقًا تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري عندما كان مدربًا لفياريال، وسجل 12 هدفًا في 26 مباراةً في الدوري الإسباني موسم 2022ـ2023.

وانضمَّ اللاعب إلى تشيلسي صيف 2023، وأحرز 30 هدفًا في 81 مباراةً بجميع المسابقات، وساعد الفريق في الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وقضى جاكسون الموسم الماضي معارًا إلى بايرن ميونيخ الألماني، وسجل له 11 هدفًا، وفاز بلقب الدوري، والكأس.