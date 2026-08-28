الوشم وحطين والقنفذة إلى ممتاز الريشة

اختُتمت منافسات دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة، الجمعة، على ملاعب الصالة الرياضية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، بمشاركة 14 ناديًا و52 لاعبًا من مختلف مناطق السعودية.

وتوّج يزيد المسعود، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة، الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حقق نادي الوشم المركز الأول وكأس البطولة، وجاء نادي حطين في المركز الثاني، وحلَّ نادي القنفذة في المركز الثالث، ليحجز الثلاثي مقاعدهم في دوري الممتاز للريشة الطائرة للموسم الرياضي 2027ـ2028.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» شهدت منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام مستويات فنية وتنافسية قوية، وسط ندية كبيرة بين الأندية المشاركة، التي خاضت مواجهات دور المجموعات وصولًا إلى مواجهات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية التي أسدلت الستار على منافسات البطولة.

وقدَّم نادي الوشم أداءً مميزًا طوال مشواره في البطولة، ليحسم اللقب ويعتلي منصة التتويج، ونجح نادي حطين في تحقيق الوصافة، وحصد نادي القنفذة المركز الثالث، ليختتم الثلاثة مشوارهم بالصعود إلى دوري الممتاز.