جوميز: نحن مرهقون.. والهلال خطير

اشتكى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، من الإرهاق وضغط جدول المباريات بعد الخسارة الثقيلة 1ـ5 من الهلال، مساء الجمعة، في الدمام ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وصرَّح البرتغالي: «الهلال لعِب مع الفيحاء 20 أغسطس، ثم واجهنا اليوم، ونحن لعِبنا ثلاث مبارياتٍ بين هذين اليومين».

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحافي: «اعتدنا على الرطوبة، لكنْ الصعوبة تكمن في جدولة المباريات. نحن نلعب كل ثلاثة أيامٍ، وأمام الهلال، الفريق الكبير، كانت نسبة الرطوبة 65%».

وذكر أن لاعبيه شعروا بالإرهاق خلال الشوط الثاني أمام «الأزرق»، فيما أقرَّ بأن ظروف الفريق ليست مبرِّرًا للخسارة بنتيجةٍ كبيرةٍ.

ولاحظ أن بعض تفاصيل المباراة كانت إيجابيةً مثلما كانت هناك أخرى سلبيةٌ. وقال: «استحواذُنا الكرة كان أمرًا إيجابيًّا، والسلبي أن الهلال كان خطيرًا على الجهة اليمنى».

ولفت إلى حاجة المالي كيكي كوياتي، مدافع الفريق، للتأقلم مع الأجواء، موضحًا: «هو لاعبٌ جديدٌ على الدوري، وأنا أختار الأجهز، وسأشركه في الوقت المناسب».

وتجمَّد رصيد الخليج عند ثلاث نقاطٍ بعد الخسارة الثالثة في الدوري الموسم الجاري.