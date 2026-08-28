المدرب يتراجع عن الاستقالة.. وصلاح يجدّد التزامه مع طرابزون

طوى فاتح تيكي صفحة استقالته من تدريب فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم في أعقاب الخسارة الثقيلة في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي، مجدِّدًا ثقته في الفريق، الذي يحظى باهتمامٍ متزايدٍ بعد انضمام المهاجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه.

وكان طرابزون سقط، الخميس، 0ـ4 أمام فرنسفاروش المجري في إياب الملحق المؤهل، ليتكبَّد خسارةً إجماليةً 0ـ5.

وفي أعقاب الخسارة، أعلن تيكي استقالته من منصبه، لكنَّ النادي التركي ذكر في بيانٍ عبر منصة «إكس» رفض قرار مدربه.

وجاء في بيان النادي، الصادر الجمعة: «بصفتنا مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، لم نقبل قرار الاستقالة الذي تقدَّم به المدرب»

وأضاف: «يواصل فاتح تيكي مهامه مدربًا للفريق، وسيتولى قيادة فريقنا في المباراة التي سنخوضها أمام آمد سبور في الدوري».

وتراجع المدرب، البالغ 49 عامًا، عن قرار الاستقالة، الذي قال إنه جاء «في خضم المشاعر الجياشة التي عشناها عقب المباراة».

وذكر في بيانٍ، نشره النادي عبر حسابه في منصة «إكس»: «أدرك تمامًا حجم المسؤولية التي أحملها تجاه طرابزون سبور وهذا الكيان الكبير».

وتابع: «نمتلك مجموعةً قويةً للغاية، وذات قيمةٍ كبيرةٍ من اللاعبين. كما ذكرت، سنصبح فريقًا متميِّزًا للغاية، وسنستكمل معالجة أوجه النقص لدينا، وسنزداد قوةً يومًا بعد يومٍ، وسنقدم الروح القتالية التي تليق بطرابزون سبور».

واستطرد: «أمامنا أهدافٌ كبيرةٌ، نسعى إلى تحقيقها سواء في الدوري، أو على الصعيد الأوروبي. أنا مؤمنٌ بقوة هذا الفريق، وبشخصية لاعبينا، وبقدرتنا جميعًا على تحقيق النجاح معًا».

وأردف: «حان الوقت الآن لطي صفحة ما حدث مساء الأمس، والتطلُّع إلى الأمام. حان وقت الكفاح معًا، والنهوض معًا، والتكاتف من أجل الانتصارات التي سنحققها جميعًا».

وكان صلاح قد جدَّد التزامه تجاه الفريق التركي بعد الخسارة. وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة: «طرابزون سبور هو فريقي، وأنا جزءٌ من هذا المشروع بكل جوارحي. ما حدث الليلة الماضية لن يُغيِّر ذلك».

وأضاف: «أعرف أن التوقعات مرتفعةٌ، وأؤمن حقًّا بأننا قادرون على تحقيقها، وسنحققها. عبارة جئت إلى هنا من أجل الفوز، ليست مجرد شعارٍ بالنسبة لي».