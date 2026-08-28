لازيتيتش: هدف رونالدو مصادفة.. ووضعنا لا يفهمه الجميع

يرى الصربي داركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، أن نتائج «سكري القصيم» لا توازي جودة الأداء الذي يُقدِّمه، مشيرًا إلى ظهور لاعبيه بمستوى رائعٍ أمام النصر، وخسارتهم بهدفٍ، جاء عن طريق المصادفة، حسبَ تعبيره.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا الخسارة 1ـ2 أمام النصر، الجمعة، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، قال لازيتيتش: «أهنِّئ النصر على الفوز. لديه لاعبون على أعلى مستوى من المهارة والجاهزية».

وأضاف: «في آخر عشر دقائق من الشوط الأول، كان هناك نوعٌ من التراخي، ولم تكن لدينا حلولٌ للاحتفاظ بالكرة».

وتابع: «هدف النصر الثاني مصادفةٌ، وجاء بفضل جودة كريستيانو أيضًا، وفي آخر 20 دقيقةً سنحت لنا بعض الفرص، وامتلكنا الاستحواذ، لكنَّ ذلك لم يكن كافيًا».

وأردف: «أهنِّئ لاعبي فريقي فقد قدَّموا أداءً رائعًا أمام منافسٍ قوي، لكنْ المهم، هو تجميع النقاط، فالأداء وحده لا يكفي».

وأشار الصربي إلى معاناة فريقه من تلاحم المباريات، ومع ذلك «لعب بطريقةٍ جيدةٍ»، معبِّرًا عن سعادته بالأداء.

وأقرَّ: «من الصعب السيطرة على لاعبي النصر، ومن الصعب أيضًا تجنُّب الأخطاء أمام لاعبين بهذه الجودة».

وزاد: «قدَّمنا مستوياتٍ جيدةً، لكننا لم نحصل على النتائج التي نستحقها، وعلينا التركيز على المباريات المقبلة في ظل الروزنامة المزدحمة خلال أكتوبر».

وأكد عزمه خلال الفترة المقبلة على استغلال اللاعبين الجدد، ودمجهم مع المجموعة، والعمل على تحقيق الانتصارات.

وعن القائمة التي يملكها، قال: «لدينا فريقٌ جديدٌ، وهذا موسمٌ جديدٌ، وأنا أيضًا مدربٌ جديدٌ. أؤمن بالمجموعة التي أملكها. ربما لا يفهم الجميع الوضع الحالي، لكنني أرى تطوُّرًا من مباراةٍ إلى أخرى، وعلينا تجميع أكبر عددٍ ممكنٍ من النقاط، فالماضي أصبح خلفنا، ومؤمنٌ بقدرات لاعبي فريقي».

وفسَّر حديثه عن روعة الأداء بالقول: «لم أقل إن المستوى كان ممتازًا، بل قلت إن اللاعبين قدَّموا أفضل ما لديهم في الوضع الراهن. لقد قاتلوا ونافسوا، وأعلم أن المجموعة التي أملكها قادرةٌ على تقديم مستوى أفضل من ذلك حاليًّا».

وعجز الفريق القصيمي عن إحراز أي انتصارٍ في الدوري، مسجلًا خسارتين، أولاهما أمام الخلود 2ـ3، مقابل تعادلين سلبيين مع الخليج والفيحاء.