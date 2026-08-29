«تويوتا كسر الزمن».. 74 سائقا يجتازون الفحص الفني

اختتمت فعاليات اليوم الأول من منافسات الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2026، الجمعة، على حلبة كورنيش جدة.

وتنظم البطولة بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» بلغ عدد المسجلين في الجولة الأولى 107 متسابقين ومتسابقات، فيما اجتاز 74 منهم إجراءات الفحص الفني، استعدادًا لخوض المنافسات ضمن 11 فئة، إضافة إلى كأس السيدات.

وشهدت الفعاليات عقد الاجتماع الإلزامي للسائقين عند الـ 05:00 مساءً، بحضور مسؤولي السباق والحكام، لاستعراض التعليمات واللوائح المنظمة للمنافسات، قبل انطلاق التجارب الحرة، بواقع جلسة واحدة لكل فئة.

ومنحت التجارب الحرة السائقين فرصة التعرف بصورة أكبر على المسار، واختبار جاهزية سياراتهم، والعمل على ضبط نقاط الكبح واختيار المسار المناسب.

وتتواصل منافسات الجولة السبت، بانطلاق السباق الأول عند الـ 04:00 عصرًا، يليه السباق الثاني عند الـ 7:45 مساءً، حيث يسعى كل متسابق إلى تسجيل أفضل زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أسرع زمن يُسجل خلال جلستي السباق، وتُختتم منافسات الجولة عند الـ 12:00 منتصف الليل بحفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.