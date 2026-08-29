إنزاجي: التراجع بعد الخماسية طبيعي.. وأتمنى عودة سالم

عدَّ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تراجع الأداء بعد التقدم بخمسة أهداف أمرًا طبيعيًّا، وأثنى على جناحه الهولندي كريسينسو سمرفيل، وتطلَّع إلى عودة سالم الدوسري من الإصابة، مؤكدًا امتلاك فريقه «جودة عالية».

وفاز الهلال 5ـ1 على الخليج، مساء الجمعة في الدمام، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، مُحرِزًا أهدافه كلّها خلال الشوط الأول.

وفي مؤتمر صحافيّ تأخّر قليلًا بعد المباراة، صرَّح المدرب الإيطالي: «لعِبنا بتركيزٍ عالٍ أمام فريق منظم، وأهنئ اللاعبين على النتيجة والمستوى المتميز».

وشدد: «نعمل بجدّ من أجل إظهار الفريق في أفضل صورة وتحقيق نتائج إيجابية»، معلّقًا على أجواء الرطوبة في الملعب: «كانت صعبة على الفريقين، وأشكر المشجعين الهلاليين على الحضور في هذه الأجواء ودعمهم لنا».

ورأى إنزاجي أن تراجع الأداء بعد التقدم بخماسية أمر طبيعي، وأوضح: «أجرينا تغييرات عديدة أسهمت في الحفاظ على النتيجة.. كان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن حصول فريقه على راحة أطول من الخليج قبل المباراة، أجاب قائلًا: «أتفهم الوضع بالنسبة إلى الخليج، لعِبوا مباريات في وقت قصير، وأنا أتفهم إحساس المدرب جوميز في هذه الحالة».

وثمَّن الإيطالي أداء سمرفيل، المنضم خلال الانتقالات الصيفية، ووصفه بأنه لاعب صاحب جودة عالية، مضيفًا: «حاول التسجيل خلال المباريات الماضية ولم يحالفه التوفيق، واليوم قدَّم مباراة جيدة، وكان من الممكن أن يسجّل العديد من الأهداف».

وتمنّى الإيطالي عودة سالم الدوسري، الغائب للإصابة، إلى المشاركة، مبديًا ارتياحه لقدرة عددٍ من لاعبيه، مثل سمرفيل، على شغل أكثر من مركز في الملعب.