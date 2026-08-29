بايرن يعاقب شتوتجارت بخماسية

بدأ فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز 5ـ1 على ضيفه شتوتجارت، الجمعة، في مباراةٍ ترك فيها الوافد الجديد المهاجم المغربي إسماعيل صيباري بصمته سريعًا.

وكان الفريق البافاري دشَّن الموسم بالتتويج بلقب كأس السوبر على حساب غريمه بوروسيا دورتموند 2ـ1، السبت الماضي.

ولم يتأخَّر بايرن في إبراز قوته الهجومية الفتَّاكة بعد تسجيله 122 هدفًا في الدوري وحده خلال الموسم الماضي. وكان لصيباري، القادم من أيندهوفن الهولندي، نصيبٌ من الأهداف الخمسة بصناعته الهدفين الرابع والخامس.

جاء الهدف الأول عبر المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو في الدقيقة 21 برأسيةٍ مستغلًّا كرةً لعبها جوشوا كيميش من ركلةٍ ركنيةٍ، وهو الهدف التاسع من عشرةٍ يسجلها اللاعب مستثمرًا ركنيةً، وفق شبكة «أوبتا» للإحصاءات.

لكنَّ بايرن، الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في خمسٍ من المباريات الست التحضيرية التي خاضها، تلقَّى هدف التعادل بعد ست دقائقَ من انطلاق الشوط الثاني بتسديدةٍ قويةٍ من جوشا فاجنومان عقب دربكةٍ في منطقة الجزاء «51».

ولم تدم فرحة الضيوف سوى ثلاث دقائق، إذ أعاد الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه التقدم حين وضعه كيميش بمواجهةٍ مباشرةٍ مع الحارس فابيان بريدلو، تفوَّق فيها، واضعًا الكرة في الشباك «55».

وأهدر فاجنومان مجهوده حين سجَّل بالخطأ في مرمى فريقه بطريقةٍ غريبةٍ في ظل عدم وجود أي لاعبٍ منافسٍ على مقربةٍ منه «57».

وحصل صيباري على فرصة المشاركة لأكثر من نصف ساعةٍ حين دخل بديلًا للوافد الجديد الآخر ناثانييل براون «61»، وتمكَّن من تسجيل بصمته سريعًا بعد تقديمه تمريرةً حاسمةً إلى ألكسندر بافلوفيتش الذي أكَّد فوز بايرن بهدفٍ رابعٍ.

وقدَّم اللاعب، الذي برز في مونديال 2026، تمريرةً على طبقٍ من ذهبٍ حين راوغ لاعبًا، وأرسل الكرة إلى بافلوفيتش الذي وضعها بسهولةٍ في المرمى «82».

وبعدها بعشر دقائق، وضع صيباري، الجناح الكولومبي لويس دياز في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الحارس إثر تمريرةٍ بينيةٍ، استغلها اللاعب، وسدَّدها في المرمى «90+2».