بوستيكوجلو: لم أعش ضغطا مثل هذا.. واللاعبون يجعلونني مايسترو

نوَّه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى شدة الإرهاق الذي يعاني منه لاعبوه نتيجة ضغط جدول المباريات، إلى جانب عامل الرطوبة، مؤكدًا أن هذه المرة الأولى خلال مسيرته التدريبية التي يخوض فيها خمس مبارياتٍ عبر 13 يومًا في بداية الموسم.

وبعد الفوز على التعاون 2ـ1، الجمعة، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، قال بوستيكوجلو: «كانت مباراةً صعبةً، وتحديًا كبيرًا، ولم يكن لدينا سوى عددٍ قليلٍ من أيام الراحة، لكنْ اللاعبون أدُّوا ما عليهم».

وأضاف: «خضنا خمس مبارياتٍ خلال 15 يومًا، وكان واضحًا على لاعبينا الإرهاق».

وتابع مذكِّرًا بلقاء الفريق الماضي مع الاتفاق الذي تخلَّلته حالة طردٍ: «لعبنا بعشرة لاعبين في المباراة الماضية، ومع الرطوبة من الصعب ألَّا يشعر اللاعبون بالإرهاق. الجميع يعرف حجم التحدي، وقد قدَّموا أفضل ما لديهم».

وأردف: «كل المواجهات التي خضناها كانت مملوءةً بالتحديات، لكنْ لاعبو فريقي تعاملوا معها بشكلٍ جيدٍ».

وتحدَّث عن البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، الذي سجَّل الهدف الأول قائلًا: «كوستا سجل هدفًا في وقتٍ ممتازٍ. لم يكن معنا في المعسكر، ولياقيًّا ليس في أفضل حالاته حاليًّا، لكنَّه يقدم أفضل ما لديه في كل مباراةٍ، ويفتح لنا الملعب، كما أنه يمنحنا إضافةً هجوميةً، وقوةً دفاعيةً».

وأشار الأسترالي إلى عمله على توزيع الأدوار والمهام على اللاعبين، ومنحهم المساحة لإظهار إمكاناتهم الفردية، وأضاف: «عندما يكون لديك عازفون في الملعب من الطبيعي أن أصبح مايسترو، والجميع يعرف ذلك».

وعن مستوى البرتغالي جواو فيليش، صانع اللعب، قال: «جواو يلعب بالروح والشغف في جميع المباريات، ولا يحب الخسارة، وهو فتى مطيعٌ جدًّا».

وأثنى المدرب على أفراد الجهازين الطبي والفني لكونهم «لعبوا دورًا كبيرًا في ظل ضغط المباريات».

وزاد: «منذ بدأت التدريب، لم أخض خمس مبارياتٍ خلال 13 يومًا، خاصَّةً في بداية الموسم».

وواصل: «أعتقد أنه من الجيد أن نحصل على فترة راحةٍ قبل مباراة الاتحاد، وسأمنح اللاعبين بعض الراحة. لدينا الآن مجالٌ للعمل والتدريب استعدادًا للمباريات المقبلة. في الفترة الماضية، لم أكن أستطيع التحضير بالشكل المطلوب بسبب ضيق الوقت، فكانت المباريات تأتي واحدةً تلو الأخرى».

وعدَّ «استخراج أفضل ما لدى اللاعبين» مهمَّته، مؤكِّدًا: «جميع اللاعبين ستأتيهم الفرصة، فالموسم طويلٌ، ولدينا لاعبون شبابٌ جيدون يتطوَّرون كل يومٍ، ويعملون باستمرارٍ».

وواصل حامل لقب الدوري انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي محققًا العلامة الكاملة في النسخة الجارية بعد إسقاط الفتح 3ـ0، والرياض 4ـ0، والاتفاق 3ـ2، ثم التعاون بثنائيةٍ مقابل هدفٍ واحد.