بونو يحمي الهلال من 5 جزائيات

تصدَّى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، لركلة جزاءٍ أمام الخليج للمرة الثانية، رافعًا عدد الجزائيات التي تصدَّى لها إجمالًا إلى 11 من أصل 58، ومع «الأزرق» إلى خمسٍ من أصل 13.

وخلال لقاء الخليج والهلال، مساء الجمعة في الدمام، تقدَّم المهاجم الجامبي موسى بارو لتنفيذ ركلة جزاءٍ احتُسِبَت لأصحاب الأرض، لكنَّ بونو أبعد تسديدته، وأسهم في فوز فريقه 5ـ1 ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وتصدَّى المغربي لركلة جزاءٍ نفَّذها اليوناني كونستانتينوس فورتونيس، لاعب الوسط، في مواجهةٍ بين الفريقين ذاتهما، كسِبها الخليج 3ـ2 ضمن الجولة الـ 11 من الموسم قبل الماضي.

ووفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني، استقبلت شباك بونو طوال مسيرته 47 هدفًا من ركلات جزاءٍ، وتصدَّى في المقابل لـ 11 ركلةً، خمسٌ منها مع فريقه الحالي، وجاءت أمام الاتحاد، والأهلي، والخليج مرَّتين، وريال مدريد الإسباني خلال كأس العالم للأندية، الصيف الماضي.

ويذود الدولي المغربي عن مرمى الهلال منذ الانضمام إليه خلال انتقالات صيف 2023، قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وفي أكتوبر من العام الماضي، جدّد النادي العاصمي عقد حارسه الأساسي، البالغ من العمر 35 عامًا، حتى نهاية موسم 2027ـ2028.