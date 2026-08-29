بالقاتل.. باريس يخطف التعادل أمام ليل

أنقذ البرازيلي ماركينيوس، قلب الدفاع، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، من الخسارة بتسجيله هدف التعادل القاتل خلال اللقاء أمام مضيفه ليل 2ـ2 في افتتاح المرحلة الثانية للدوري.

وبدا أن بطل فرنسا وأوروبا في طريقه للخسارة بعد أن منح هدفا الأيسلندي هاكون هارالدسون في الدقيقة 21، والبديل ديلاين باكوا «84» التقدُّم لليل.

لكنَّ تسديدة البرتغالي فيتينيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أعادت الأمل إلى فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، ثم أرسل صانع الألعاب عرضيةً، حوَّلها ماركينيوس برأسه إلى الشباك في اللحظة الأخيرة من اللقاء في شمال فرنسا «90+5».

وشكَّل ذلك ضربةً قاسيةً لليل والإيطالي دافيدي أنشيلوتي، مدربه الجديد، الذي سبق له أن عمل مع ماركينيوس ضمن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي خلال مونديال 2026.

وهذه المباراة الثانية تواليًا في بداية الموسم التي يعود فيها باريس من تأخره بهدفين في الدقائق الأخيرة، لينتزع نقطةً بعد مواجهة رين، الأسبوع الماضي، التي أنقذه فيها المهاجم الإسباني الجديد فيران توريس بتسجيله هدفَي التعادل عقب نزوله بديلًا في الشوط الثاني.

ولم يشارك المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي في مباراة الجمعة، كما غاب مواطنه الجناح برادلي باركولا وسطَ تقاريرَ عن اقتراب انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي في صفقةٍ ضخمةٍ.