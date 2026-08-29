ميلان يتخطى فينيزيا .. ويكرم باريزي

عانى فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم كثيرًا قبل أن ينجح في كسر مقاومة الصاعد الجديد فينيزيا ويفوز عليه بهدفين نظيفين الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري.

بفضل الهدف الأول لنجمه الجديد راموش، الجمعة

ونجح المهاجم البرتغالي جونزالو راموش، الذي أصبح أغلى صفقة في تاريخ ميلان مقابل 74 مليون يورو قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في فك شفرة دفاع فينيزيا «69» بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من البديل البلجيكي أليكسيس سالماكرس.

وكان راموش قد أهدر قبل ذلك عدة فرص محققة للتسجيل، أبرزها في الدقيقة الأولى ثم في الدقيقة 60.

وأضاف ميلان هدفا ثانيا «89» بطريقة غريبة، إذ انفرد البديل السويسري أردون ياشاري بحارس فينيزيا لكنه خسر المواجهة أمامه، غير أن الكرة التي أبعدها الحارس الصربي فيليب ستانكوفيتش ارتطمت بأحد المدافعين قبل أن تستقر في الشباك الخالية.

ورغم الفوز، لم ينجح ميلان في إقناع جماهيره بشكل كامل، إذ ما زالت تعيش صدمة النهاية القاسية لموسم 2025-2026 عندما فقد الفريق بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة.

وبهذا الانتصار، اعتلى فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم صدارة الدوري مؤقتا برصيد ست نقاط، بعدما كان قد تغلب على تورينو 2-1 في المرحلة الافتتاحية.

لكن نابولي وإنتر ميلان اللذان يواجهان على كومو وكالياري تواليًا الأحد، يملكان فرصة انتزاع الصدارة. أما روما، متصدر المرحلة الأولى، فيحل ضيفا على ليتشي الاثنين.

وقبل انطلاق أول مباراة له على أرضه هذا الموسم، كرّم ميلان أسطورته وقائده التاريخي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي فرانكو باريزي الذي توفي في 31 تموز و عن عمر ناهز 66 عاما، وذلك في مراسم مؤثرة وطويلة.