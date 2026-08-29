سيتي يعمّق جراح بالاس بالخسارة الثانية

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم مضيفه كريستال بالاس، الجمعة، بالفوز عليه 4ـ1 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وهي الخسارة الثانية التي يتكبَّدها بعد السقوط 0ـ2 أمام إيفرتون.

وشهدت المباراة تألق الفرنسي ريان شرقي، لاعب الوسط الدولي، مع زميله المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بتسجيلهما أهداف فريقهما مناصفة.

وكان شرقي أنقذ سيتي من الخسارة أمام بورنموث بالمرحلة الافتتاحية حين دخل بديلًا في الدقيقة 63، وقدَّم تمريرتين حاسمتين «84 و90+1» بعد التخلُّف بهدفٍ، ليحقق فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الفوز 2ـ1.

وكافأ ماريسكا اللاعب، الذي لم يكن أساسيًّا في حسابات ديدييه ديشامب، المدرب السابق لمنتخب فرنسا، في مونديال 2026 بإشراكه أساسيًّا في أول مباراة للفريق خارج ملعبه الموسم الجاري.

وبعد التقدُّم بهدف النرويجي هالاند برأسيةٍ إثر تمريرةٍ من الغاني أنطوان سيمينيو «17»، سجل شرقي الهدف الثاني حين تسلَّم كرةً من فيل فودن، تقدَّم فيها، وسددها إلى يمين الحارس دين هندرسون «54».

وعاد كريستال بالاس إلى أجواء المباراة بمساعدةٍ من الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس سيتي، الذي اصطدمت الكرة في جسده، ودخلت المرمى بعد أن سدَّدها الإسباني ييريمي بينو من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ، وارتطمت بالعارضة «56».

لكنَّ شرقي أعاد فارق الهدفين بعدها بثلاث دقائق فقط من الزاوية نفسها تقريبًا بعد تسلُّمه كرةً من المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، سدَّدها بقوةٍ من خارج المنطقة في المرمى «59».

وقبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي، دخل المغربي أيوب بوعدي، لاعب الوسط الدولي اليافع، أرض الملعب بدلًا من إليوت أندرسون «82» في أول ظهورٍ له مع الفريق.

وأنهى هالاند، ثالث هدافي المونديال بالمشاركة مع الإنجليزي جود بيلينجهام «سبعة أهداف»، الأمور بزيارة الشباك للمرة الرابعة قبل ست دقائق من نهاية المباراة بتصويبةٍ قويةٍ قريبةٍ بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من فيل فودن «84».