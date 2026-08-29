ضيوف يعزز دفاع برينتفورد

عزَّز فريق برينتفورد الإنجليزي الأول لكرة القدم صفوفه بالتعاقد مع السنغالي الحاج مالك ضيوف، الظهير الأيسر، قادمًا من وست هام يونايتد في صفقةٍ قدَّرتها وسائل إعلامٍ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني «54.35 مليون دولار».

وأعلن برينتفورد، أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا، الذي شارك مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026، وقَّع عقدًا لمدة خمسة أعوامٍ مع خيار التمديد عامًا إضافيًّا.

وقال كيث أندروز، مدرب الفريق، لموقع النادي الرسمي: «اللاعب، هو ضمن الفئة العمرية التي نستهدفها، ولا يزال يمتلك مساحةً كبيرةً للتطوُّر».

وأضاف: «أعتقد أنه قدَّم موسمًا رائعًا في الكرة الإنجليزية مع وست هام، وأظهر إمكاناتٍ كبيرةً. ما يمتلكه من قدراتٍ فنيةٍ وبدنيةٍ في مركز الظهير سيمنح فريقنا إضافةً نوعيةً، وسيعزِّز أحد المراكز التي تتمتَّع بالفعل بقدرٍ كبيرٍ من الجودة».

وانضمَّ ضيوف إلى وست هام، العام الماضي، قادمًا من سلافيا براغ التشيكي، وسرعان ما فرض نفسه لاعبًا أساسيًّا في الفريق على الرغم من هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب» في نهاية الموسم.

وسيعيد الانتقال إلى برينتفورد لم شمل اللاعب بالمهاجم كالوم ويلسون، زميله السابق في وست هام، الذي انتقل إلى النادي اللندني الشهر الماضي.