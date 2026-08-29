كوفاتش يستفيد من خطأ بوبل.. ويعاقب كوليبالي

استفاد الحكم الروماني ستيفان كوفاتش خلال قيادته مواجهة فريق الخليج الأول لكرة القدم أمام ضيفه الهلال «5ـ1»، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن، من خطأ وقع فيه قبل 142 يومًا، بمنحه المستضيف جزائية تصدى لها الحارس الأزرق المغربي ياسين بونو.

اتخذ كوفاتش قرار الجزائية بعد أن مرّر حارس الهلال ركلة مرمى قصيرة إلى زميله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي داخل منطقة الجزاء، الذي أمسك الكرة بيديه وثبّتها على الأرض، معتقدًا أن اللعب لم يبدأ بعد وأنه ما زال بإمكانه إعادة وضعها.

الحكم عدّ أن الكرة دخلت اللعب بمجرد أن ركلها بونو وتحركت بوضوح، فاحتسب ركلة جزاء ضد الهلال. أيّد الـVAR القرار، وأنقذ بونو الركلة لاحقًا.

في 8 أبريل 2026، خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، نفّذ حارس الأرجنتيني خوان موسو أتلتيكو ركلة مرمى قصيرة داخل منطقته ومرّرها إلى زميله المدافع مارك بوبل، الذي أمسك الكرة بيده ودحرجها مجددًا إلى موسو، معتقدًا أنها لم تدخل اللعب بعد.

استمر الحكم كوفاتش في اللعب، ولم يتدخل الـVAR، وسط احتاج شديد من الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة.

قدم النادي الكاتالوني شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت، وبعد نحو شهر ونصف الشهر، أصدر «يويفا» توجيهًا صارمًا للحكام يؤكد أن ما فعله بوبل كان يستوجب ركلة جزاء، وأن الكرة كانت في اللعب، وأن الحكم أخطأ.

القانون نفسه واضح منذ أن أعادة كتابة المادة 16 عام 2019.

قبل التعديل، لم تكن الكرة في اللعب حتى تخرج تمامًا من منطقة الجزاء، أما الآن فتنص المادة على أن الكرة تكون في اللعب عندما تُركل وتتحرك بوضوح.