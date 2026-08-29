ماركينيوس: نفتقد الجاهزية.. وقادرون على العودة

أكد البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الذي سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام ليل «2ـ2» في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري، أن الأمر لا ينتهي أبدًا بالنسبة لزملائه، في إشارة منه إلى قدرتهم على العودة في النتيجة حتى لحظة النهاية.

وقال المدافع البرازيلي بعد نهاية المباراة: «هذا يشرح الكثير من الأمور، النقطة الإيجابية دائمًا هي الذهنية، أن ننجح في انتزاع النتيجة عندما نكون متأخرين أمر جيد جدًا لما تبقى من الموسم، في المباريات الصعبة نقاتل حتى النهاية، واللاعبون الذين يدخلون من مقاعد البدلاء يمنحوننا طاقة إضافية، وننجح في تسجيل الأهداف».

وأضاف ماركينيوس، صاحب الـ32 عامًا: «هذا يُظهر أيضًا أننا لسنا في جاهزية كاملة بنسبة 100 في المئة، نحن ندرك ذلك، وسنعمل على التحسن بأسرع وقت ممكن، المباريات الأولى أمام رين وليل وموناكو، أمضيت أعوام طويلة هُنا، وهذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا العدد من المباريات الصعبة في بداية الموسم».

وعلى خلاف المدافع البرازيلي، لم يبدُ الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، قلقًا من هذه السلسلة غير المألوفة بالنسبة لبطل أوروبا مرتين، والمتمثلة في ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، متابعًا: «علينا أن نتحسن، هذا مؤكد، لكني لست قلقًا مما رأيته، صعوبة اللعب خارج أرضنا، وفي هذا الملعب، في مباراة بمستوى دوري أبطال أوروبا، في هذه المرحلة من الموسم، سيكون من الخطير جدًا أن نكون في جاهزية كاملة بنسبة 100 في المئة».

وسجل المدافع البرازيلي هدفه بضربة رأسية في آخر هجمة من المباراة «90+5»، ليختتم عودة كانت تبدو مستبعدة قبل دقائق قليلة فقط، بعد أن بدأها البرتغالي فيتينيا «90+1»، وكانت أكثر تأخرًا من العودة التي حققها الفريق أمام رين الأسبوع الماضي «2ـ2».

ونجا باريس سان جيرمان من الخسارة، لكنه لا يزال من دون أيّ انتصار على الساحة المحلية الموسم الجاري، بعدما خسر أمام لانس في مباراة كأس السوبر «0ـ1» قبل هذين التعادلين.