انسحابات وأعطال تضرب انطلاقة رالي الباراجواي

سجّلت انطلاقة رالي الباراجواي، الجولة الـ 11 من بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي»، سلسلة من الانسحابات، والأعطال الميكانيكية الناتجة عن الخروج عن المسار والحوادث، من بينها حادث الفرنسي سيباستيان أوجييه على متن سيارة تويوتا.

وشهدت هذه الجولة التي تُنظم على طرقات البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وتُعد من بين الأطول والأقسى في روزنامة البطولة، انسحاب أوجييه، بطل العالم تسع مرات، وزميله الياباني تاكاموتو كاتسوتا، والبلجيكي تييري نوفيل، سائق هيونداي،بعد ثلاث مراحل خاصة من يوم تضمن ثماني مراحل.

وتصدر الفنلندي سامي باياري، على متن تويوتا جي آر ياريس، الترتيب العام المؤقت، بعدما فاز مطلع أغسطس الجاري برالي بلاده، متقدمًا على النيوزيلندي هايدن بادون، سائق هيونداي آي 20، بفارق 11.9 ثانية، فيما جاء الويلزي إلفين إيفانز، من تويوتا، متصدر بطولة العالم حاليًا، في المركز الثالث.

وكان الفرنسي أدريان فورمو، الأسرع بين مواطنيه، إذ تقدم إلى المركز الرابع، على الرغم من تعرضه لثقبين في الإطارات خلال المرحلة الخاصة السابعة.

واضطر أوجييه، الذي تعرض لحادث مروع في فنلندا، مطلع أغسطس الجاري، وفقد عمليًا معظم فرصه في إحراز لقب عالمي عاشر، للانسحاب بعد تعرض سيارته ياريس لأضرار.

وقال السائق الفرنسي بعد قرار الانسحاب: «ارتكبت خطأ، اصطدمت بساتر ترابي وتضررت السيارة، انكسر ذراع التعليق، وعندما أخبرني الملاح فانسان لانديه بأن أدريان فورمو كان خلفي، كان يدفعني، أعتذر إذا كنت قد أعقت تقدمه».

وجاء الصانع الثالث فورد، المرتبط بفريق إم-سبورت، الخاص بسيارات فورد بوما في فئة رالي 1، في المركز الخامس في نهاية اليوم الأول، بفضل الثنائي الإيرلندي جوش ماك وإيلين وإوين تريسي.