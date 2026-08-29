غلطة سراي يضم لياو بـ52 مليونا

أعلن البرتغالي رافايل لياو، لاعب فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، مغادرته النادي رسميًا، الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2019، للانضمام إلى صفوف غلطة سراي التركي.

وقال لياو في تصريحات للصحافة الإيطالية، بعد فوز ميلان على ضيفه فينيتسيا 2ـ0 في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري: «إنها لحظة صعبة، ودّعت زملائي في الفريق بعد سبعة أعوام، وحان الوقت لأقول وداعًا».

وأضاف المهاجم، الذي نشأ مع سبورتينج البرتغالي، ولعب مع ليل الفرنسي «2018ـ2019» قبل انتقاله إلى إيطاليا: «سأبقى بالتأكيد في تاريخ النادي بفضل كل ما قدمته، الحب الذي أحمله لميلان لن يفارقني أبدًا، وسأواصل متابعته دائمًا حتى من بعيد».

من جانبه، بثّ النادي التركي عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، السبت، منشورًا جاء فيه: «بدأت المفاوضات الرسمية مع اللاعب وناديه إيه سي ميلان بشأن انتقال المحترف رافايل ألكسندر دا كونسيساو ليون».

ووفقًا للصحافة الإيطالية، سيدفع غلطة سراي ما يصل إلى 52 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم البالغ 27 عامًا، الذي سيوقّع عقدًا يمتد حتى عام 2030، مع النادي التركي.

وسجّل لياو بقميص «روسّونيري» 80 هدفًا في 291 مباراة، بمختلف المسابقات، وأحرز لقب الدوري الإيطالي 2022، والكأس السوبر المحلية 2024، لكنه يترك لدى المشجعين وإدارة النادي انطباعًا متباينًا، ولا سيما خلال الموسمين الأخيرين، بسبب ضعف التزامه داخل الملعب، وتراجع مردوده الهجومي «تسعة أهداف في الدوري خلال موسم 2026».

وتعاقد ميلان، المتصدر المؤقت للدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، مع البرتغالي الآخر جونسالو راموش لتعويض لياو، الذي ضمه ميلان مقابل 74 مليون يورو في صفقة قياسية للنادي، وسّجل في ظهوره الأول هدفًا في شباك فينيتسيا.