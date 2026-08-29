ماكلارين يتمسّك في بطل العالم

مدّد لاندو نوريس، بطل العالم للفورمولا 1، ارتباطه مع فريق ماكلارين بعد توقيعه عقدًا جديدًا، السبت، سيبقيه مع الفريق حتى عام 2030.

وقال نوريس في بيان صحافي أصدره الفريق: «ماكلارين هو بيتي، وأنا سعيد جدًا بتوقيع عقد جديد يُبقيني مع الفريق حتى عام 2030 على الأقل».

وأضاف نوريس: «عندما بدأت هذه الرحلة قبل تسعة أعوام، كنت واضحًا بشأن الأهداف التي أردت تحقيقها، إعادة ماكلارين إلى المقدمة والفوز بالبطولات، حققنا هذا الهدف، لكننا نريد المزيد، نريد مواصلة الانتصارات، ونعرف بصفتنا فريقًا أننا قادرون على تحقيق ذلك».

ويأتي الاتفاق الجديد بعد أقل من أسبوع على تحقيق نوريس فوزين متتاليين، إثر انتصاره في جائزة هولندا الكبرى، ما أعاد إحياء آماله في الدفاع عن لقبه العالمي.

ويتضمن العقد الجديد خيارًا لتمديده عدة أعوام إضافية بعد 2030، حسبما أعلنته ماكلارين.

وأهدى نوريس، صاحب الـ26 عامًا، في الموسم الماضي، ماكلارين أول لقب في بطولة السائقين منذ أن أحرزه مواطنه لويس هاميلتون عام 2008.

وانضم نوريس إلى برنامج الناشئين في ماكلارين عندما كان في الـ 17 من عمره، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الفورمولا 1، بعد عامين في 2019.

ويحتل نوريس المركز الرابع في ترتيب بطولة العالم لهذا العام، متأخرًا بفارق 83 نقطة عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، مع تبقي 11 سباقًا على نهاية الموسم.