ألكاراز: فكرة عودتي الأصعب في مسيرتي

أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا، الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى للتنس أن الأفكار المزعجة بشأن توقيت عودته كانت أصعب ما واجهه خلال فترة توقفه عن اللعب بسبب ​إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب لمدة خمسة أشهر تقريبًا قبل دفاعه عن لقب أمريكا المفتوحة.

ويعود الإسباني ألكاراز «23 عامًا»، الذي أصبح أصغر لاعب يحرز ألقاب جميع البطولات الأربع الكبرى في مسيرته بعد فوزه بلقبه السابع في أستراليا المفتوحة العام الجاري، إلى فلاشينج ميدوز، وخاض عددًا محدودًا من المباريات التحضيرية، لكنه يشارك في ظل توقعات معتادة مع سعيه للفوز بلقبه الثالث في نيويورك.

وغاب ‌ألكاراز عن ‌معظم موسم الملاعب الرملية، كما اضطر ​إلى ‌عدم المشاركة ⁠في فرنسا ​المفتوحة ⁠وويمبلدون وجولة الملاعب الصلبة في أمريكا الشمالية بسبب الإصابة، وعاد إلى المنافسة الأسبوع الماضي في منافسات الزوجي المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة إلى جانب سيرينا وليامز الحائزة على 23 لقبًا فرديًا في البطولات الكبرى.

وقال ألكاراز للصحافيين: «كان الشهر الأول صعبًا نوعًا ما بالنسبة لي لأني لم أستطع فعل أي شيء بذراعي اليمنى، كان الأمر صعبًا، لكن في ⁠الوقت ذاته، استمتعت بوقتي مع العائلة والأصدقاء وبالبقاء ‌في المنزل».

وتابع: «لكن بمجرد أن بدأت ‌أتدرب قليلًا، لم أكن أعرف متى سأعود، وكان ​من الصعب حقًا التعامل مع ‌تلك الأفكار لأني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأكون ‌جاهزًا للمشاركة في بطولة سينسناتي أو أمريكا المفتوحة أم سأغيب عن جولة الملاعب الأمريكية بأكملها، لكننا ها نحن ذا أخيرًا. كان هدفي هو محاولة استعادة عافيتي في أسرع وقت ممكن وتجنب تفويت المزيد من البطولات. لذا ‌أقول إن تلك الأفكار المزعجة كانت أصعب ما واجهته خلال هذه المرحلة».

وسيستهل المصنف الثاني مشواره في ⁠البطولة بمواجهة ⁠الروسي رومان سافيولين، المصنف 98 عالميًا، وقد يواجه إما أرتور فيس أو بن شيلتون في دور الثمانية قبل مواجهة محتملة في قبل النهائي أمام نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبًا في البطولات الكبرى، أو دانييل ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة 2021، أو فرنسيس تيافو أو براندون ناكاشيما.

كما ستشهد البطولة غياب المصنف الأول عالميًا الإيطالي يانيك سينر «25 عامًا»، أكبر منافسي ألكاراز، بعد انسحابه بسبب إصابة متكررة في ركبته اليمنى.

وقال ألكاراز: «لن نرى بعضنا بعضًا لمدة ستة أو سبعة أشهر تقريبًا. لذا فهو وضع غريب نوعًا ما، أتمنى له كل ​التوفيق. آمل أن يتعافى تمامًا ​وأن أراه يعود إلى الملعب في أفضل حالاته مرة أخرى».