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بدء الاستعداد

2026.08.29 | 03:21 pm
بدأ فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم الاستعداد لمواجهة رايو فايكانو، المُقررة الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)
بدء الاستعداد

بدء الاستعداد

بدء الاستعداد

بدء الاستعداد

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