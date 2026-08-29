بدء الاستعداد

بدأ فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم الاستعداد لمواجهة رايو فايكانو، المُقررة الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)