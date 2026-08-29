الأربطة تنهي موسم تشوبرا

أعلن نيراج تشوبرا، البطل الأولمبي السابق في رمي الرمح، في منشور على ​تطبيق «إنستجرام»، السبت، انتهاء موسمه لعام 2026 مبكرًا بعد تعرضه لتمزق في الأربطة أثناء التدريب، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الآسيوية.

وكان الرياضي الهندي «28 عامًا»، الذي حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد ‌طوكيو والفضية في ‌باريس، قد احتل ​المركز ‌الثاني ⁠في ​لقاء لوزان ضمن ⁠الدوري الماسي لألعاب القوى برمية بلغت 88.05 متر الأسبوع الماضي، لكنه تعرض للإصابة بعدها بوقت قصير، ما سيؤدي إلى غيابه عن المنافسات لفترة طويلة للمرة الثانية خلال عام ⁠واحد.

وكتب تشوبرا في منشور: «بعد مشاورات ‌مع طبيبي ‌وفريقي، قررنا أن أتوقف عن ​المنافسة لبقية الموسم الجاري، هذا أمر مخيب للآمال، ولا ‌سيما أني كنت أشعر أني على وشك استعادة مستواي. لكن كما يقولون الانتكاسات جزء من الرحلة، ينصب ​تركيزي الآن على التعافي بشكل جيد والعودة أقوى من ذي قبل».

كان تشوبرا يعاني من ‌آلام في أسفل الظهر منذ عام 2023، وتفاقمت إصابته بانزلاق ⁠غضروفي ⁠في سبتمبر 2025 أثناء التدريب.

وخضع لفترة إعادة تأهيل استمرت تسعة أشهر بعد بطولة العالم في طوكيو وعاد للمنافسة في يونيو.

وكان تشوبرا قد تأهل لنهائيات الدوري الماسي الأسبوع الجاري، وكان أمل الهند في الفوز بميدالية في دورة الألعاب الآسيوية التي تنظم الشهر المقبل في ​آيتشي ـ ناجويا.