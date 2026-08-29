بايرن يفتح ملف إبقاء كين

كشف الإنجليزي هاري كين، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عن بدء المحادثات مع مسؤولي النادي، لتمديد عقده مع بطل ألمانيا إلى ما بعد 2027.

وأوضح كين، الذي انضم إلى صفوف الفريق الألماني عام 2023، قادمًا من توتنام الإنجليزي، خلال حديثه للصحافين، بعد فوز بايرن الكبير على ضيفه شتوتجارت، بنتيجة 1ـ5، في افتتاحية الموسم، أن أولى الاجتماعات الخاصة بالتفاوض على العقد الجديد انطلقت الأسبوع الماضي، قائلًا: «الكثير من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى النقاش، آمل مواصلة مشواري مع بايرن».

وأضاف النجم الإنجليزي: «أبلغ من العمر 33 عامًا، وربما لن يكون هذا عقدي الأخير، لكنه عقد مهم بالنسبة لي للتوقيع عليه، يجب عليهم التأكد من أني سعيد، وبالطبع يجب عليهم التأكد من أنهم سعداء أيضًا، لا يوجد أيّ استعجال من الطرفين، أنا واثق بأننا سنصل إلى نقطة يكون فيها الطرفان راضيين».

ويُعد كين من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي ستُمنح في لندن، مسقط رأسه، أكتوبر المقبل.

وسبق لبايرن أن أبدى رغبته في تمديد عقد كين، علمًا أن عقده الحالي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وسجل قائد منتخب إنجلترا 36 هدفًا، في 31 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي، وهو ثالث أعلى رصيد تهديفي في موسم واحد ضمن دوري النخبة الألماني، إضافة إلى تتويجه بثنائية الدوري والكأس.

وفي المجمل، أحرز كين 73 هدفًا مع فريقه ومنتخب بلاده الموسم الماضي، بينها ستة أهداف في كأس العالم 2026، حين بلغ المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي.