الأهلي.. بوسيتش يفاضل بين هوساوي وبالعبيد

يفاضل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بين زكريا هوساوي وسعد بالعبيد، للزج بأحدهما في مواجهة الخلود، عند الـ 07:05 من مساء السبت بالرس، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن بوسيتش فضل إراحة البرازيلي ويندرسون جالينيو، الجناح الأيسر، عن المواجهة على أن يكون صالح أبو الشامات بديلًا له.

وبين المصدر أن بوسيتش لن يجري تغييرات كبيرة على القائمة التي شاركت الثلاثاء الماضي أمام أوكلند أف سي النيوزلندي في الدور الأول من بطولة القارات، التي كسبها 1ـ0.

وأظهر هوساوي استعدادًا للمشاركة في مواجهة الخلود، بعد أن اطمأن الجهاز الفني على جاهزيته، بعد الشد العضلي البسيط الذي تعرض له خلال المواجهة الماضية.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة بست نقاط، حققها من فوزين على الدرعية 1ـ0، وأبها 4ـ0، فيما يتبقى له مواجهة «مؤجلة» أمام الهلال تلعب الثلاثاء على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.