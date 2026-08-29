الأحد.. الرزيزاء يناقش التحديات في الفريدة

تعلن لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تزكية بدر الرزيزاء رئيسًا، بحضور الأعضاء بقاعة الفريدة في الرياض عند الـ 01:00 من ظهر الأحد.

وأوضح لـ «الرياضية» مصدر خاص أن الرزيزاء سيلتقي بأعضاء الجمعية العمومية عقب تزكيته للاستماع إلى ملاحظاتهم ومناقشة التحديات التي تواجه الأندية، إلى جانب بحث المقترحات المتعلقة بتطوير كرة القدم السعودية، خاصة المنتخبات بجميع الفئات.

وكشف المصدر ذاته عن أن الرئيس الجديد للاتحاد السعودي سيحدد موعد اجتماع لمجلس إدارته لبدء تنفيذ الأعمال ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وتشهد الجمعية العمومية اللقاء الأول بين ياسر المسحل، الرئيس السابق، والرزيزاء، فيما سيحتفظ الأول بمناصبه في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت لجنة الانتخابات رفضت خمسًا من القوائم الست التي قدمت أوراق ترشُّحها، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها.

ويترأس الرزيزاء، الرئيس السابق لنادي القادسية، القائمة الوحيدة المقبولة، التي تضم ثمانية أسماء أخرى.

واستبعدت اللجنة قوائم خالد الغامدي وحاتم خيمي وأحمد الوادعي وشاكر العصيمي وفهد الغفيلي.

وتتشكل الجمعية العمومية من 49 عضوًا، يمثلون دوري روشن ودوري «يلو» للدرجة الأولى ودوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.

وتضم قائمة الرزيزاء كلًا من لؤي مشعبي نائبًا للرئيس، ولمياء بن بهيان وفهد المنصور وسلمان السديري وثامر السعدون وعمر الجريسي ونيكولاس ارثر كاورد وجيرارد بيرنارد رودي.