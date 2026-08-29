الفتح: تجنبوا الوقوف أمام المنازل

شددت إدارة نادي الفتح على أهمية إيقاف مركبات جماهير الفريق الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، السبت، في الأماكن المخصصة للجماهير، وتجنب الوقوف أمام المنازل المجاورة، وفق بيان أصدره النادي.

وطالبت إدارة النموذجي جماهير ناديها، الحاضرة إلى ملعب ميدان تمويل الأولى من أجل دعم الفريق أمام الاتحاد، بالدخول عبر البوابات الخاصة بهم بالزي الفتحاوي.

ويحتل الفتح المركز 17 في سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل.