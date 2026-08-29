آنج يريح النصراويين.. ويستثني مران والناصر

استثنى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه محمد مران وسعد الناصر من إجازة منحها لجميع زملائهم، بعد الفوز على التعاون 2ـ1، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وواضح المصدر ذاته أن الجهاز الطبي فرض على مران مواصلة العلاج والتأهيل، وفق البرنامج المعد له مسبقًا، جراء إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، فيما يخضع الناصر إلى رفع المعدل اللياقي، بعد أن تغيب الفترة الماضية نتيجة تأهيله إثر كدمة بالمفصل أصيب بها أمام الفتح في الجولة الافتتاحية.

وبين المصدر أن آنج منح جميع لاعبي النصر إجازة لمدة 48 ساعة، على أن يفتح ملف مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، الإثنين، في قمة منافسات الجولة الخامسة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، السبت المقبل.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة، 12 نقطة، بعد الفوز تواليًا على الفتح 3ـ0 والرياض 4ـ0 والاتفاق 3ـ2 والتعاون 2ـ1.