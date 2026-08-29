حصة أخيرة

خاض لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة ملقا، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي ريال مدريد)