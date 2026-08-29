من هو دوان زوج ملكة الجمال القريب من الاتحاد؟

في 16 يونيو 1998 بمدينة أماجاساكي اليابانية، ولد ريتسو دوان، لاعب وسط فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأول لكرة القدم، القريب من تمثيل الاتحاد، الموسم الجاري.

ريتسو الأصغر بين ثلاثة أشقاء، والده تيتسويا دوان يعمل مديرًا في شركة معدات سكنية، ووالدته ميوكي أدارت منشأة رعاية ورافقت ابنها يوميًا إلى التدريبات.

نشأ دوان في حي جميل، وشجعه والداه النشيطان على اللعب في الخارج منذ الصغر، وأكلاته المفضلة تشمل تيانجين رايس والسوشي وتيتشان نابيه المحلي في أماجاساكي، وطوله 172 سم ووزنه 70 كيلوجرامًا.

في المرحلة الإعدادية تلقى عروضًا من جامبا أوساكا وسيريزو أوساكا وفيسيل كوبي وناجويا جرامبوس واختار جامبا أوساكا للشباب، حيث حقق ثلاثية وطنية مع فئة تحت 15 عامًا في 2012.

صعد إلى الفريق الأول لجامبا أوساكا في 2015 ولعب 15 مباراة وسجل ثلاثة أهداف قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى خرونينجن الهولندي في 2017.

أعير إلى أرمينيا بيليفيلد في 2020، وانضم إلى فرايبورج في 2022، ثم إلى آينتراخت فرانكفورت في أغسطس 2025 بعقد حتى 2030 مقابل نحو 21 مليون يورو.

حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2016، وشارك في كأس العالم 2022.

تزوج دوان في 2024 من المؤثرة وملكة الجمال ميكو أكيماتسو، التي يكبرها بثلاثة أعوام، وتعمل في مجال التجميل، وأعلنا في يوليو 2026 ولادة طفلتهما الأولى.

أما ثروته فتتراوح التقديرات حولها بين 5 و10 ملايين يورو تقريبًا، حسب مصادر مختلفة، ولديه أنشطة تشمل المشاركة في إنتاج الساكي وأكاديمية كرة قدم مع أخيه في أماجاساكي ومتجرًا للدونات. هوايته دراسة اللغات ومشاهدة الفنون القتالية والغناء الكاريوكي مع العائلة والاستماع إلى فرقة RADWIMPS.