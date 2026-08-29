هيرنانديز يقترب من العودة أمام الدرعية

بدأ الأوروجواياني ناهيتان هيرنانديز، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الدخول تدريجيًا إلى التدريبات، بعد إصابة تعرض لها خلال المباراة التجريبية أمام هجر قبل انطلاق الموسم الجديد، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبحسب المصادر ذاتها، يملك اللاعب فرصة الوجود ضمن خيارات الجهاز الفني أمام الدرعية، الخميس.

وتعرض هيرنانديز لتمزق في أربطة المفصل، ما أبعده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يبدأ، الخميس، مرحلة العودة التدريجية إلى التدريبات.

وغاب ناهيتان عن مواجهات فريقه أمام الشباب والاتحاد ونيوم في مسابقة دوري روشن السعودي، إضافة إلى مباراة الطائي في كأس الملك لحساب الدور الـ32 من المسابقة.