«فلاشينج ميدوز».. ديوكوفيتش يطمح إلى الـ25

يأمل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، أن تكون الظروف مواتية ​للانفراد بالرقم القياسي، وتحقيق لقبه 25 في البطولات الكبرى، عندما يُشارك في بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، المنطلقة أُولى منافساتها الأحد، في غياب الإيطالي يانيك سينر للإصابة، وعودة كارلوس ألكاراز، بعد غياب طويل عن المنافسات، مع حضور الألماني ألكسندر زفيريف، الذي يشكل عقبة هائلة أمام الصربي.

ومنذ انتصاره في «فلاشينج ميدوز» 2023، ظل ديوكوفيتش قوة مؤثرة في البطولات الكبرى، لكن ألكاراز وسينر تقاسما 10 ألقاب في آخر 11 نسخة من البطولات الكبرى.

وأحبط ألكاراز وسينر محاولات الصربي المتكررة لتجاوز مارجريت كورت في قائمة الفائزين بالبطولات الكبرى على مر العصور، إذ خسر أمامهما خمس مرات في آخر ست بطولات كبرى.

وتبددت أفضل فرصة لديوكوفيتش منذ أعوام في تحقيق هذا الإنجاز عندما خسر أمام ألكاراز ‌في نهائي ‌بطولة أستراليا المفتوحة للعام الجاري، لكن ثقة اللاعب البالغ من العمر ​39 ‌عامًا ⁠كبيرة قبل ​بطولة أمريكا ⁠المفتوحة، على الرغم من محدودية الاستعدادات والمشاكل البدنية المستمرة.

وقال ديوكوفيتش في فيلمه الوثائقي الجديد الذي عُرض قبل آخر البطولات الأربع الكبرى العام الجاري: «هناك كلمة في اللغة الصربية تعني التصرف بدافع التحدي، عندما يشك الناس فيك، وعندما يكون الجميع ضدك، حينها تستخدم ذلك العناد، قوة الإصرار، للرد على المشككين. هذا العناد متأصل في عقلية الشعب الصربي».

وشارت الظروف لمصلحة ديوكوفيتش بصورة أكبر مقارنة بالأعوام الأخيرة، إذ يغيب سينر بسبب إصابة في الركبة، ويعود ألكاراز للمنافسات بعد غياب دام أكثر من أربعة أشهر، بسبب مشكلة في المعصم أثارت تساؤلات حول ⁠جاهزيته.

لكن زفيريف قد يمثل أكبر عقبة أمام ديوكوفيتش، بعد أن أنهى ‌أخيرًا انتظاره الطويل للفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى في ‌«رولان جاروس» قبل أن يصل إلى نهائي «ويمبلدون» ليؤكد جدارته ​منافسًا قويًا في نيويورك.

وعلى الرغم من إنجاز زفيريف، ووجود منافسين أقوياء في القرعة، يعتقد السويسري روجر فيدرر أنه لا يمكن استبعاد ديوكوفيتش، بطلًا محتملًا، قائلًا للصحافيين في نيويورك: «كلما شارك نوفاك في أي بطولة، أو بطولة كبرى، ستكون فرصته قائمة، رأيت ما يمكنه فعله، ليس مرة واحدة فقط، وليس هنا أو هناك. لقد فعل ذلك في كل مكان وعلى ‌أعلى المستويات، ما دام أنه مشارك في القرعة، فهناك فرصة. وهذا أيضًا أحد أسباب استمراره في اللعب، إذ يجب أن يؤمن حقًا أنه لا ⁠يزال قادرًا على فعل ذلك».

شيلتون ⁠في صعود

يقود بن شيلتون، الفائز ببطولة كندا المفتوحة، وفرنسيس تيافو، وصيف بطل سينسناتي، كتيبة أمريكية كبيرة، بينما يتطلع تايلور فريتز، الذي خسر نهائي 2024، لأن يصبح الأمريكي الأول الذي يفوز باللقب منذ 23 عامًا.

ويعتقد آندي روديك، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2003، أن شيلتون وضع نفسه في منافسة حقيقية بعد أن تخطى خروجه من الدور الأول في بطولة «ويمبلدون» ليفوز بلقب مونتريال أغسطس الجاري.

وإلى جانب المنافسين المعروفين، تسعى المواهب الصاعدة أمثال أرتور فيس ورافائيل خودار، لترك بصمة في نيويورك، بينما يطمح فيلكس أوجيه-ألياسيم إلى استغلال مشواره الأفضل في البطولات الكبرى، عندما وصل إلى قبل النهائي العام الماضي.