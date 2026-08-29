كاريلي يريح الفيحاء بعد الانتصار

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، السبت، راحة لجميع لاعبيه بعد الفوز على أبها 1ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب البرازيلي يفتتح ملف مواجهة الجولة الخامسة، الخميس المقبل، أمام الخلود على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

من جانب آخر، يواصل الثنائي عبد الله القحطاني والإسباني جيسون ريميسيرو برامجهما التأهيلية برفقه الجهاز الطبي، بعد أن حرمتهما الإصابة من المشاركة مع البرتقالي منذ مباراة التعاون ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر في سلم الترتيب برصيد أربع نقاط من انتصار وتعادلين وأربع خسائر.