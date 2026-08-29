سجلا 12.. هدافو النصر 6 والهلال 9

تقاسم ستة لاعبين أهداف فريق النصر الأول لكرة القدم في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، بعدما أحرز كل منهم هدفين، ليصل المتصدر إلى 12 هدفًا خلال انتصاراته الأربعة الأولى.

ويتساوى الهلال مع النصر هجوميًا ودفاعيًا، بتسجيل 12 هدفًا واستقبال ثلاثة، لكنه وزع أهدافه على تسعة لاعبين خلال ثلاث مباريات، مع تأجيل مواجهته أمام الأهلي.

وضمت القائمة البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليش وسامو كوستا والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل والسعودي عبد الإله العمري، من دون أن يتجاوز أي منهم حاجز الهدفين.

وافتتح أنجيلو وفيليش وكوستا رصيدهم التهديفي في الجولة الافتتاحية، حين سجلوا أهداف الفوز 3ـ0 على الفتح.

وفي الجولة الثانية أضاف أنجيلو وفيليش هدفهما الثاني، فيما افتتح العمري ورونالدو رصيدهما خلال الانتصار 4ـ0 على الرياض.

وأكمل ماني حصته بثنائية قادت النصر إلى قلب تأخره أمام الاتفاق والفوز 3ـ2 في الجولة الثالثة، التي شهدت أيضًا تسجيل العمري هدفه الثاني.

وأمام التعاون الجمعة في الجولة الرابعة لحق كوستا ورونالدو بزملائهما، بعدما أحرزا هدفي الفوز 2ـ1.

وبذلك جاءت المعادلة النصراوية بعد أربع جولات: ستة مسجلين، هدفان لكل لاعب، و12 هدفًا للفريق.

وعلى الرغم من تصدر النصر ترتيب الفرق وجمعه العلامة الكاملة، لم يملك لاعبًا في صدارة الهدافين قبل انطلاق مباريات السبت، التي يتصدرها الفرنسي موسى ديمبيلي والإنجليزي إيفان توني والهولندي ستيفن بيرجواين بثلاثة أهداف لكل منهم.

وسجل البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش وسلطان مندش هدفين لكل منهم بقميص الهلال، مقابل هدف واحد لكل من الفرنسيين كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي وثيو هيرنانديز والبرازيلي مالكوم فيليبي وناصر الدوسري والهولندي كريسينسيو سامرفيل.