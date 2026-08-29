أبها يفحص إصابة روزييه بـ«الأشعة»

يجري الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، صباح الأحد، كشفًا بالأشعة على موضع إصابته في مستشفى الحياة الوطني الراعي الطبي للنادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن نتيجة الفحص ستحدد مدى قدرة روزييه على العودة إلى التدريبات قبل مواجهة الاتفاق في أبها، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأوضح المصدر أن الفحص الأولى الذي خضع له روزييه من طبيب النادي فور خروجه عند الدقيقة الرابعة من بداية مواجهة الفيحاء، التي خسرها الفريق الجنوبي 2ـ3، أظهر تعرضه إلى شد قوي في العضلة.

وتعاقد أبها مع روزييه، يوليو الماضي، بعقد لمدة عامين، في صفقة انتقال حر من الحزم.

وتعرض أبها لثلاث هزائم «دوريًا» أمام الحزم 1ـ2، والأهلي 1ـ4، قبل التعادل أمام الخليج 1ـ1، والخسارة ضد الفيحاء 2ـ3، فيما ودّع بطولة كأس الملك عقب سقوطه بركلات الترجيح أمام العروبة 2ـ3.