شيمبر يحمي عرين الفتح أمام الاتحاد

اختار خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الكرواتي أدريان شيمبر لحماية شباكه خلال المواجهة التي تجمعهم أمام الاتحاد عند 09:00 من مساء السبت، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت إدارة «النموذجي» وقعت مع شيمبر، 28 عامًا، الجمعة الماضي، قادمًا من بيزا الإيطالي بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل»، كشف 26 أغسطس الجاري، عن توقيع النادي الإحسائي مع الحارس الكرواتي، بعد شراء المدة المتبقية من ناديه الإيطالي.

وشارك شيمبير مع نادي بيزا في 26 مباراة الموسم الماضي، بمجموع 2340 دقيقة، وتلقت شباكه 42 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في أربع مباريات.

ويبلغ طول الحارس الكرواتي 194 سم، وتصل قيمته السوقية إلى 1.8 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، وسبق له تمثيل منتخب بلاده تحت 21 عامًا.