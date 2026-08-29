بوندارينكو يقود 3 تغييرات أهلاوية.. والخلود بلا تعديلات

يدشّن الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط الجديد لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، ظهوره في دوري روشن السعودي بالمشاركة أساسيًا أمام الخلود، السبت، ضمن رابع جولات البطولة، بعد 8 أيام من إعلان النادي الجدّاوي التعاقد معه.

واختار الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، تشكيلًا يتضمن اللاعب الأوكراني الذي شارك من قبل بديلًا أمام أوكلاند النيوزيلندي في كأس القارات الثلاث.

وفضّله المدرب على زياد الجهني الذي فقد مكانه وانضم إلى قائمة البدلاء للمرة الأولى منذ بداية الموسم الجاري.

ومع وجود بوندارينكو وسبعة لاعبين أجانب ضمن القائمة خرج منها الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، لاشتراط لائحة الدوري استدعاء 8 أسماء غير سعودية بحدٍ أقصى لمباريات البطولة.

ويغطي المهاجم فراس البريكان غياب جالينو على الطرف الأيسر، مسجلًا حضوره الأول بصفته أساسيًا في دوري الموسم الجاري.

وخرج أيضًا من التشكيل زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، الذي يجلس على مقاعد البدلاء للمرة الأولى في الدوري، ودخل مكانه سعد بالعبيد.

ويبدأ الأهلي المباراة بوجود السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ريان حامد، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، وسعد بالعبيد، ويجمع خط الوسط بين أرتيم بوندارينكو والأرميني إدوارد سبيرتسيان والفرنسي فالنتين أتانجانا، فيما يتكون الهجوم من فراس البريكان، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني.

في المقابل، حافظ فريق الخلود على تشكيل مباراته الماضية مع الدرعية التي انتهت بالتعادل 1ـ1 دون أي تغييرات.

ويحرس المرمى حامد الشنقيطي، ويقف أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار رمزي صولان، والليتواني إدجاراس أوتكوس، والغيني منصور كمارا، والسورينامي شاكيل بيناس.

ويتقاسم خط الوسط الغيني سيدوبا سيسي والإنجليزي جون باكلي والإسباني إيكير كورتاخارينا، فيما يتمركز على الطرفين عبد العزيز العليوة والغيني كوبا دا كوستا، الجناحان الأيمن والأيسر، ويقف الفرنسي جوليان دومينجيش مهاجمًا وحيدًا.