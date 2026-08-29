أمام الدرعية.. الاتفاق يتسلح بلارسون

يتجه الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى الدفع بالسويدي جوردان لارسون ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة الدرعية ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي السبت، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن لارسون شارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، وأظهر جاهزيته للمشاركة، ما يمنح بوباس خيارًا إضافيًا في الخط الهجومي، وسط توجه للاستعانة به منذ بداية اللقاء.

وفي الجانب ذاته، استعاد الجهاز الفني خدمات خالد الغنام بعد تعافيه من ارتفاع درجة الحرارة الذي أبعده أخيرًا، إذ تحسنت حالته وأصبح جاهزًا للدخول ضمن خيارات بوباس في المواجهة.

وقبل المواجهة يملك الاتفاق في رصيده 6 نقاط بدوري روشن السعودي من انتصارين وخسارة.