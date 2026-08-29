بارتي يبتعد 3 أسابيع

يغيب النجم الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن التدريبات والمباريات لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأصيب بارتي أمام الرياض، الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، في أول مشاركةٍ له مع «الليوث» بعد أيام من انضمامه في صفقة انتقال حر بعد مسيرة طويلة في أوروبا ارتدى فيها قمصان أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وفرق أخرى.

وأكدت المصادر ميل الجهاز الطبي في نادي الشباب على التعامل بحرص مع حالة الغاني، نظرًا لتعرُّضه سابقًا إلى إصابة الصفاق «تمزق أو إجهاد في العضلة الضامة» التي تجدَّدت خلال المباراة الماضية.

إلى ذلك، يصل فريق الشباب برًّا مساء السبت إلى الرس، قادمًا من الرياض، من أجل مواجهة الحزم، الأحد، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وخاض الفريق، الذي يدربه الألماني توماس ليتش، ثلاث حصص تدريبية قبل المباراة، آخرها السبت في العاصمة قبل المغادرة بالحافلة في اتجاه الرس.