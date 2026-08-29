لوبي يعود إلى وسط الاتحاد

يعود السنغالي ديون لوبي، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى المشاركة بصفةٍ أساسيةٍ، عبر لقاء الفتح، مساء السبت في الأحساء، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وبعد غيابه عن مباراة الحزم، الإثنين في الجولة الثالثة، يبدأ لوبي، الذي طُرِد أمام القادسية في الجولة الثانية، مباراة الفتح، ويلعب إلى جواره في الوسط مختار علي والجزائري حسام عوَّار.

ويدخل «النمور» المباراة بتشكيلٍ يضمُّ الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافعَين حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، والظهيرين أحمد الجليدان وفارس عابدي، وعوَّار وعلي ولوبي في الوسط، والمغربي يوسف النصيري، رأس الحربة، والجناحين مروان الصحفي والهولندي ستيفن بيرجوين.

ويجلس على مقاعد الاحتياط تسعة لاعبين، من بينهم المهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا، والمهاجم صالح الشهري، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، وأحمد الغامدي، لاعب الوسط، الذي عوَّض غياب السنغالي ضد الحزم.

وتعادل الاتحاد، الذي يُدرِّبه الألماني يان فيسينج، مع الخلود 1ـ1 في الجولة الافتتاحية، وفاز 1ـ0 على القادسية في الثانية، و3ـ2 على الحزم في الثالثة.

وعلى صعيد المسابقات الأخرى، تأهل الفريق إلى مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز 4ـ1 على الجزيرة الإماراتي، ودور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز 3ـ0 على النجمة.