الفتح يبدأ بالحارس الجديد.. وباتنا غائب

يعتمد فريق الفتح الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الاتحاد السبت، على الكرواتي أدريان شيمبر، حارس المرمى الجديد، بعد 24 ساعة فقط من التعاقد معه.

ويواجه الفتح، الذي يدربه خالد العطوي، كتيبة «النمور» بتشكيلٍ يضم شيمبر، والمدافعَين المغربي مروان سعدان والغاني كينيدي بواتنج، وسعيد باعطية، الظهير الأيمن، وعبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، والروماني ميهاي ليكساندرو في الوسط إلى جانب القمري زايدو يوسف وفيصل العبد الواحد، والمهاجم الفرنسي ويلفريد كانجا، والجناحين السلوفاكي لوكاس هاراسلين وفهد الزبيدي، الذي يُعوِّض غياب الجناح المغربي المخضرم مراد باتنا.

واعتمد العطوي في المباريات الماضية على الحارس وليد العنزي.

وتعاقد النادي الأحسائي، الجمعة، مع شيمبر، الذي دخل مباشرةً إلى التشكيل الأساسي.