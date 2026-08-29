في ظهوره الأول.. إلفرسبيرج يسقط ليفركوزن

حقق فريق إلفرسبيرج الألماني الأول لكرة القدم فوزه الأول على الإطلاق في مشاركته الأولى بالدوري بتغلُّبه على ضيفه باير ليفركوزن 3ـ2 ضمن الجولة الافتتاحية، السبت.

وصعق إلفرسبيرج مضيفه بهدفين سريعين في غضون دقيقةٍ واحدةٍ، إذ افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف الأمريكي كول كامبل الثاني «9»، وعزَّز تقدمه بالثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكوا «46».

وكاد إلفرسبيرج أن يفرِّط بتقدُّمه بعد أن نجح ليفركوزن في تسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك شيك «77»، والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني «90+1».

وأنهى الفريق موسم 2024ـ2025 في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، ما منحه مقعدًا في الملحق الفاصل حيث واجه هايدنهايم، الذي أنهى الموسم بالمركز الـ 16 في «البوندسليجا».

ولم يفلح إلفرسبيرج في الصعود عقب خسارته 3ـ4 في مجموع المباراتين بعد هزيمته على ملعبه 1ـ2 في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الموسم الماضي ضَمِنَ الفريق في المرحلة الأخيرة الصعود إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على برويسن مونستر 3ـ0، ليحتل المركز الثاني.

في المقابل، فشل الإسباني كارليس مارتينيز نوفيل، المدرب الجديد لليفركوزن، بطل موسم 2024، في ظهوره الأول بالدوري في قيادة فريقه إلى الفوز، ليواصل ليفركوزن رحلة معاناته التي بدأت بعد رحيل مواطنه تشابي ألونسو عام 2025 بعدما قاده لإحراز ثنائية الدوري والكأس موسم 2023ـ2024.