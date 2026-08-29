لايبزيج يضرب جلادباخ.. ويونيون يفسد هاتريك بن طالب

استهل فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم حقبة مدربه الجديد الأرجنتيني مارتين ديميكيليس بفوز صريح على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الأولى من الدوري.

وسجل ثلاثية لايبزيج ريدل باكو «25» والنرويجي أنتونيو نوسا «49» وروكو رايتس «66».

وحلّ ديميكيليس الدولي السابق، بدلا من أولي فيرنر، رغم أن الأخير قاد الفريق الساكسوني إلى المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وباع لايبزيج الجناح الإيفواري يان ديومانديه إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو، واستعاد الفرنسي كريستوفر نكونكو على سبيل الإعارة لموسم واحد من ميلان الإيطالي.

وفي مباراة أخرى وتألق الشاب المغربي يونس بن طالب بتسجيله ثلاثية فريقه أينتراخت فرانكفورت من دون أن ينجح في منحه النقاط الثلاث، إذ تلقت شباكه هدفا متأخرا في التعادل مع مضيفه أونيون برلين 3-3.

وسجل بن طالب، «22 عامًا» ثلاثتيه في الدقائق 10 و11 و67، فيما سجل الإيفواري إيمانويل لاتيه «3» والنمسوي ليوبولد كويرفيلد «79» والبديل تيم شاركه «90+3» أهداف أونيون برلين.

وأهدى البديل الهولندي ثايس دالينجا كولن انتصارًا ثمينًا بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه هوفنهايم 3-2.

وتقدم هوفنهايم بهدف الدنماركي أدم ديم «27»، وأدرك كولن التعادل بفضل سعيد الملا «51»، قبل أن يعيد التركي أوزان كاباك التقدم للفريق المضيف «67»، ليعادل البديل الهولندي دالينجا الذي دخل في الدقيقة 69، النتيجة مجددًا «72»، ثم يضيف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه «82».

كما تعادل ماينز وبادربورن دون أهداف.