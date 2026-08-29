المنتخب السعودي يرصد الشنقيطي

حضر اليوناني باناجيوتيس مالياريتسيس، مدرِّب حرّاس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة الخلود والأهلي، السبت، في منصة ملعب الحزم.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية» أتى المدرب من أجل متابعة حامد الشنقيطي، حارس مرمى الخلود، الذي بدأ المباراة أساسيًا ضمن تشكيل الفريق القصيمي.

ويراقب اليوناني أداء حراس المرمى السعوديين، تمهيدًا لترشيح عدد منهم إلى مواطنه جورجيوس دونيس، مدرِّب المنتخب الأول، قبل الاستقرار على القائمة التي ستشارك في كأس الخليج الشهر المقبل.

واستُدعي الحارس البالغ من العمر 21 عامًا في عهد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني ونظيره الفرنسي هيرفي رينارد، دون نيل فرصة المشاركة في المباريات.

وجلس احتياطيًا في خمس مباريات ضمن تصفيات النسخة الأخيرة من كأس العالم، ومع ذلك لم يضمه دونيس للقائمة التي شاركت في النهائيات.

ولعب الشنقيطي أساسيًا في جميع مباريات الخلود منذ بداية الموسم الجاري، بواقع 4 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وواحدة لحساب كأس الملك.