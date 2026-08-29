بعد 9 أعوام.. كيسيه يعود إلى أتالانتا

عاد الدولي الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، السبت، إلى فريقه السابق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم بعد تسعة أعوامٍ على رحيله عقب انتهاء عقده مع الأهلي السعودي. ولم يشر النادي إلى مدة العقد، لكنَّ موقع «ترانسفير ماركت» ذكر أنه يمتد حتى 2029.

وبدأ كيسيه مسيرته الاحترافية مع نادي ستيلا دأدجامي الإيفواري قبل انتقاله إلى أوروبا يناير 2015. وسرعان ما أدرك أتالانتا موهبة اللاعب، فتعاقد معه، وأشركه مبدئيًّا في فريق فئة الشباب.

وفي أغسطس من العام نفسه، انضم الإيفواري إلى تشيزينا على سبيل الإعارة في دوري الدرجة الثانية، ولعب له 37 مباراةً، وسجل أربعة أهدافٍ، ليُثبت نفسه بوصفه لاعبَ وسطٍ دفاعيًّا.

وفي الموسم التالي، عاد كيسيه إلى أتالانتا، وسرعان ما برز في الدوري بتسجيل هدفين في أول مباراةٍ له أمام لاتسيو.

وحظي موسمه الأول في الدوري باهتمامٍ واسعٍ حيث شارك في 31 مباراةً، وسجل سبعة أهدافٍ، ولعب دورًا محوريًّا في حصول أتالانتا على المركز الرابع.

وفي صيف 2017، انضم كيسيه الملقب بـ«الرئيس» إلى ميلان، بدايةً على سبيل الإعارة قبل إتمام انتقاله نهائيًّا. وخلال فترة وجوده مع «الروسونيري» خاض 223 مباراةً بكل المسابقات، وأحرز 37 هدفًا، وأسهم بشكلٍ كبيرٍ في فوزه بلقب الدوري 2022.

وفي 2022، انتقل كيسيه إلى برشلونة الإسباني، وأمضى معه موسمًا واحدًا، فاز خلاله بلقبَي الدوري وكأس السوبر، ثم انتقل إلى الأهلي، وبرز بوصفه لاعبًا أساسيًّا، وشارك في 119 مباراةً، وسجل 26 هدفًا على مدار موسمين، وتُوِّج بكأس السوبر، ولقبين لدوري أبطال آسيا. كذلك نال جائزة أفضل لاعبٍ في البطولة موسم 2026.

أمَّا دوليًّا، فيملك كيسيه 104 مبارياتٍ، و15 هدفًا، وأسهم في فوز «الأفيال» بكأس الأمم الإفريقية 2024، كما كان ضمن تشكيلة كأس العالم 2026، وسجل هدفًا ضد ألمانيا.