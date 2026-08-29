بجوائز تتجاوز 200 ألف.. «حرف» يطلق مسابقة اليوم الوطني الشعرية

أعلن «مقهى حرف» إطلاق مبادرة «حرف» الشعرية تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ 96 بجوائز تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال.

وتستقبل المسابقة المشاركات، وتصويت الجمهور حتى منتصف ليل 23 سبتمبر. وستُعلن أسماء الفائزين، وستُوزَّع الجوائز 24 من الشهر ذاته.

وحسبَ منظِّمي المسابقة، يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف ريال، والثاني على 50 ألفًا، والثالث على 25 ألفًا، فيما خُصِّص 25 ألفًا جوائزَ للجمهور والمشاركين في التصويت.

وأوضح علي الحربي، المشرف العام على المسابقة، أن المبادرة تستهدف دعم المواهب الشعرية، وإثراء الحراك الأدبي، وإتاحة مساحةٍ للمبدعين للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال القصيدة، مؤكدًا أن الشعر ظل حاضرًا في توثيق المناسبات الوطنية وتجسيد قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية والثقافة السعودية.

وذكر الحربي، أن تنوُّع المبادرات الثقافية يسهم في اكتشاف المواهب، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الأدبية، مشيرًا إلى ما يشهده القطاع الثقافي في السعودية من تطوُّرٍ في ظل جهود وزارة الثقافة وهيئاتها المتخصِّصة في دعم مجالات الإبداع المختلفة.

وتعتمد نتائج المسابقة على تصويت الجمهور مع السماح لكل شخصٍ بالتصويت مرةً واحدةٍ للقصائد المشاركة عبر موقع «حرف» وتطبيقه المعتمد.