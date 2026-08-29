ثلاثية الخلود تذكّر الأهلي بجراح 2025

أسقط فريق الخلود الأول لكرة القدم ضيفه الأهلي بنتيجة 3ـ1، مساء السبت، على ملعب نادي الحزم، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، محققًا انتصاره الثاني تاريخيًّا أمام منافسه الجداوي على صعيد البطولة.

وكان الخلود الطرف المبادر بالتسجيل عن طريق الإسباني إيكير كورتاخارينا، لاعب الوسط، في الدقيقة 32.

وتمكَّن الأهلي من إدراك التعادل بهدفٍ، سجَّله المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 66، معيدًا آمال الفريق نحو تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وعكسَ ما كان ينتظر، تلقَّت آماله ضربةً بهدفٍ ثانٍ من الخلود، أحرزه المهاجم الفرنسي جوليان دومينجيش في الدقيقة 85، أعاد به التقدُّم لأصحاب الضيافة.

وأجهز الفريق القصيمي على آمال ضيفه تمامًا عن طريق هدفٍ ثالثٍ، جاء بتوقيع الجناح البديل محمد صوعان في ثاني دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واستطاع الخلود التغلُّب مجدَّدًا على الأهلي في تكرارٍ لما آلت إليه مواجهتهما الأولى ضمن بطولة دوري المحترفين، التي هزمه فيها بهدفٍ نظيفٍ، 15 يناير 2025.

وتوقَّفت سلسلة هزائم الخلود أمام الأهلي، التي امتدَّت ثلاث مبارياتٍ متتالية منذ الفوز الأول للفريق القصيمي.

وتكبَّد الأهلي خسارته الأولى في دوري الموسم الجاري عقب انتصارين متتاليين أمام الدرعية 1ـ0، وأبها 4ـ0، بينما واصل الخلود تفادي الهزيمة، وحقق فوزه الثاني بعدما سبق له إسقاط التعاون 3ـ2، والتعادل مع الاتحاد والدرعية 1ـ1.

وارتفع رصيد الخلود إلى ثماني نقاطٍ من أربع مبارياتٍ مسجلًا أفضل انطلاقةٍ له في دوري المحترفين، الذي يخوض فيه موسمه الثالث، بينما تجمَّد رصيد الأهلي عند ست نقاطٍ مع امتلاكه لقاءً مؤجَّلًا أمام الهلال من الجولة الثالثة.