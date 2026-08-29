بوسيتش: لا نستحق الخسارة.. وفي حياتي لم أشاهد هذا الجدول

وصف الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخسارة أمام الخلود 1ـ3، السبت، ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي، بغير المستحقَّة، معبِّرًا عن شعوره بالإحباط كونها جاءت بعد «مباراة من جانب واحد» حسب تعبيره.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال الهولندي: «كانت المباراة في مجملها من طرف واحد، وكنَّا الأكثر استحواذًا وهجومًا ومحاولة للتسجيل، لكننا واجهنا فريقًا يجيد التنظيم الدفاعي. بدأنا بصورة جيدة، وخلقنا عددًا من الفرص، إلا أنَّ استقبالنا الهدف الأول جعل المهمة أكثر صعوبة، خاصة من الناحية الذهنية».

وأضاف: «في الشوط الثاني، واصلنا النهج نفسه ونجحنا في إدراك التعادل، لكننا استقبلنا هدفًا آخر، في وقت تألق فيه حارس مرمى المنافس وتصدى لعدد من الفرص».

وتابع: «باختصار، لا أعتقد أننا كنَّا نستحق الخسارة، وبالتأكيد نشعر بالإحباط، لكن هذه المباراة كشفت لنا بعض الأخطاء وأوضحت لي الكثير من الأمور التي سنعمل على معالجتها مستقبلًا. أعلم أنَّ جماهيرنا تشعر بمرارة الخسارة، وأقدّر حضورهم ومشاعرهم ودعمهم للفريق».

ودافع عن قراره بإبعاده بعض اللاعبين طواعية، مشيرًا إلى محاولته منحهم قسطًا من الراحة، لأنَّ كثافة المباريات تتطلب جهدًا كبيرًا منهم. واستطرد: «لم أشاهد في حياتي جدول مباريات بهذا الشكل».

وواصل تبرير قراره قائلًا: «أمامنا مباراة مهمة وكبيرة ضد الهلال، ولا نملك سوى يومين للاستشفاء والاستعداد لها. وهناك عدد من اللاعبين لا يزالون في مرحلة التحضير واستعادة جاهزيتهم، خاصة أنهم عادوا أخيرًا بعد المشاركة في كأس العالم، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار والتعامل معه بالشكل المناسب».

وعما إذا كان سيطالب بضم لاعبين جدد إلى فريقه بعد هذه الخسارة أوضح: «أي نادٍ خلال فترة الانتقالات يسعى إلى تدعيم صفوفه وإضافة بعض العناصر، لكن ليس لأنني خسرت أخرج بعد الهزيمة وأطالب بالتعاقد مع لاعبين جدد. أنا سعيد بالعناصر الموجودة لدي، وسنواصل العمل معهم من أجل تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة».

وتكبَّد الأهلي خسارته الأولى في دوري الموسم الجاري عقب انتصارين متتاليين على الدرعية 1ـ0، وأبها 4ـ0، وتجمَّد رصيده عند ست نقاطٍ مع امتلاكه لقاءً مؤجَّلًا أمام الهلال من الجولة الثالثة.