دياو وبودينس يظهران أمام الحزم

رجَّحت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» مشاركة السنغالي موري دياو، حارس مرمى فريق الشباب الأول لكرة القدم، أمام الحزم، الأحد، في الرس ضمن رابع جولات دوري روشن السعودي.

وتعاقد نادي الشباب مع دياو الأسبوع الماضي، ويعتزم المدرب الألماني توماس ليتش الاعتماد عليه بصفةٍ أساسيةٍ بدءًا من الجولة الرابعة، على حساب محمد المحاسنة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تزايد فرص الجناح البرتغالي دانييل بودينس في الظهور أمام الحزم، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة التي غيَّبته عن مباريات الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.

وعقِب الخسارة من القادسية، والتعادل مع الخليج والرياض، ينزل «الليوث» ضيوفًا على الفريق القصيمي بدافع تحقيق أول فوزٍ هذا الموسم، الذي شَهِد أيضًا خروجهم مبكِّرًا من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين إثر الخسارة من الوحدة بين الجولتين الأولى والثانية.

وأمضى بودينس الموسم الماضي معارًا إلى أولمبياكوس اليوناني، وعاد إلى الشباب خلال فترة الإعداد الصيفية.