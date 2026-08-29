قبل «الكلاسيكو».. الهلال يستعيد بوابري وتمبكتي

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم خدمات حسان تمبكتي، قلب الدفاع، والفرنسي سايمون بوابري قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، المؤجَّلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وفق ما أعلنه النادي عبر منصة «إكس».

وجاء في منشور الأزرق العاصمي، أن اللاعبَين شاركا في التدريبات الجماعية، السبت، بعد أن أنهيا برنامجهما التأهيلي.

وعانى تمبكتي من إصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، التي اختُتمت يوليو الماضي، فيما تعرَّض بوابري للإصابة في التدريبات التي سبقت مواجهة الفيصلي الافتتاحية ضمن «روشن»، وخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

وغاب الثنائي عن مواجهات الهلال الثلاث الماضية أمام الفيصلي، والفيحاء، والخليج، إضافةً إلى لقاء دور الـ 32 من كأس الملك.